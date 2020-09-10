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تعليم

وزير التعليم يعقد مؤتمرا مع الصحة واليونيسيف بشأن العام الدراسي الجديد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
وزير التعليم
وزير التعليم
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ياسمين بدوي

يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، الخميس، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزيرة الصحة، والمدير الإقليمي لليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.


ويهدف المؤتمر إلى عرض الاستعدادات للعام الدراسى الجديد. 


وكتب وزير التربية والتعليم عبر حسابه على "فيسبوك"، "سوف ترسل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل التفاصيل الادارية والضوابط الخاصة بمجموعات التقوية والاشتراك في منصات التعلم والدور الوظيفي لمديري المدارس وأجازة يوم السبت والجداول المدرسية ونظم التقييم لسنوات النقل وتفاصيل ادارية اخرى الي المديريات والادارات التعليمية بعد يوم "الاحد ٢٠ سبتمبر" إن شاء الله".


وأضاف "إلى هذا الحين نرجو عدم تداول اجتهادات أو إشاعات مدسوسة وكذلك نرجو من الجميع في المنظومة التعليمية الإنتظار إلى حين صدور التعليمات الرسمية".

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