حملة للتوعية بتطبيق التقنيات الزراعية الحديثة في حقول القليوبية

اطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملتها الترويجية لتوعية مزارعي محافظة القليوبية، بأهمية التحول الى نظم الري الحديث،والتقنيات الحديثة وذلك تزامنا مع احتفالات عيد الفلاح المصري ال 68 ، وضمن الزيارات الميدانية التي يقوم بها فريق مشروع تحديث وتطوير الري الى مختلف محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بضرورة تكثيف العمل الميداني لتوعية وارشاد المزارعين باهمية التحول الى هذا النظام لزيادة الانتاجية وترشيد استخدام المياه.





وتفقد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي، و المهندس حسن زايد مدير مديرية الزراعة بالقليوبية، وعدد من قيادات المديرية والارشاد الزراعي بالمحافظة، عددا من المزارع والحقول بمركزي طوخ وينها ، ولقاء عدد من المزارعين بالمحافظة.





ونقل عزوز تهنئة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الى مزارعي المحافظة والعاملين بالقطاع الزراعي، خلال اجتماع موسع تم عقده بالمركز الارشادي بقرية السفاينة، مؤكدا على اهمية الدور الذي يقوم به الفلاح المصري، لتحقيق التنمية الاقتصادية.





ووجه عزوز العاملين بالجهاز الارشادي بالمحافظة، بضرورة التواصل المباشر مع المزارعين وتنظيم ايام الحقل، والندوات الارشادية لتوعية المزارعين، بالاستفادة القصوى من التكنولوجيات الحديثة المرتبطة بالمجال الزراعي، للتواصل المستمر بين المزارعين والمرشد الزراعي لنشر أساليب التقنيات الزراعية الحديثة ونظم الرى الحديث والمتطورة بين المزارعين لما له من مردود اقتصادى وزراعي كبير.





وأكد علي أهمية التحول إلي أنظمة الرى الحديث خاصة بعد المبادرات التى أطلقتها الدولة ممثلة في مبادرة التحول لأنظمة الرى الحديث من خلال الدعم الفني الذى تقدمه وزارة الزراعة مجانًا للمزارعين.









ومن جهته أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن القليوبية تعد من المحافظات الزراعية الهامة والتي تحتل مرتبة كبيرة في تصدير بعض المحاصيل ومنها الفراولة والموالح، لافتا الى انه يتم من خلال

المركز الإرشادى بالسفاينة، عقد الندوات التوعوية للمزارعين، حيث يضم المركز قاعات لتدريب المرشدين الزراعيين علي الأساليب الحديثة في الري والزراعة.





والدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للارشاد، انه سيتم تكثيف العمل على الندوات وايام الحقل، لتوعية المزارعين بأهمية التحول الي أساليب الرى الحديثة والتواصل المستمر مع المزارعين .









وفي سياق متصل قام الوفد بزيارة احدى مزارع الموالح بزمام قرية كوم الأطرون مركز طوخ، والمحمل عليها نخيل برحي وقشطة، علي مساحة اجمالية حوالي ٥٠ فدان، يتم ريها بالكامل بنظام التنقيط، كما تفقدوا احد مزارع المانجو بزمام قرية ميت السباع مركز بنها علي مساحة اجمالية ٢٠فدان، والتي تعد نموذجًا يحتذى به والأولي في مركز بنها، والتي يتم فيها إستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة من حيث الزراعة بنظام الثيران (صوب مفتوحة )لحماية الأشجار من الحشرات ولسعات الشمس والصقيع وكذلك إستخدام طرق الرى الحديثة والتى ضاعفت عمليات النمو للأشجار.

وتفقد الوفد معمل الصناعات الغذائية بديوان عام المديرية والذى يعمل في تصنيع عدد من المنتجات الغذائية طبقًا للمواصفات القياسية ومنها المركبات والمخللات ومنتجات العسل وغيرها وطرحها من خلال منافذ الإدارات الزراعية بالمحافظة.