اليونسيف: ملتزمون بمساعدة مصر على التعافي لإعادة فتح المدراس رغم كورونا

أشاد ممثل منظمة اليونسيف بالقاهرة، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل إعادة فتح المدارس وسير العملية التعليمية، وسط جهود كبيرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقال ممثل منظمة اليونسيف بالقاهرة، خلال كلمة بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن، مع وزيري الصحة والتربية والتعليم، " نحن ملتزمون بمساعدة مصر على التعافي وإعادة منظومتها التعليمية".



