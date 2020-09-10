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أخبار البلد

اليونسيف: ملتزمون بمساعدة مصر على التعافي لإعادة فتح المدراس رغم كورونا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:39 ص
صدى البلد
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أشاد ممثل منظمة اليونسيف بالقاهرة، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل إعادة فتح المدارس وسير العملية التعليمية، وسط جهود كبيرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال ممثل منظمة اليونسيف بالقاهرة، خلال كلمة بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن، مع وزيري الصحة والتربية والتعليم، "نحن ملتزمون بمساعدة مصر على التعافي وإعادة منظومتها التعليمية".

وتابع: "عندما تفتح المدارس علينا التأكد من حصول كل طفل على الخدمات اللازمة من الصحة والنظافة وامكانية توفير التعليم والمعلومات.. اتمنى كل التوفيق لحملة إعادة فتح المدارس في مصر".
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