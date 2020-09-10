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وزير التعليم العالى: تنسيق الشهادات الفنية وشهادات المعادلة العربية آخر سبتمبر

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:42 ص
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار، وزيرا لتعليم العالى والبحث العلمى
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزيرا لتعليم العالى والبحث العلمى، إنه بالنسبة للشهادات الفنية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية سيتم إصدار بيان صحفى لاحقا بمواعيد التقدم لمتكتب التنسيق وتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكترونى.


وأضاف "خالد" خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أنه بالنسبة للشهادات الفنية ستكون أخر شهر سبتمبر بعد إضافة بيانات الناجحين فى الدور الثانى، موضحا أنه على آخر سبتمبر سيتم فتح للشهادات الفنية التى تتقدم من خلال مكتب التنسيق، والذى سيستمر لمدة أسبوع.


 وتابع أن مكتب تنسيق الشهادات والدبلومات الفنية موجود فى المبنى الخاص بمقر الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، حيث أن سبب المقر هو استهداف الوزارة فى استقبال طلاب الشهادات الفنية فى دخول الجامعات التكنولوجية.


وبالنسبة للشهادات المعادلة العربية والأجنبية سيتم البدء فورا بعد يوم 15/9 إستقبال الطلاب من هؤلاء الحاصلين على شهادات المعادلة العربية أو كافة الشهادات الأجنبية المعادلة لجمهورية مصر العربية.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 1-9-2020 وتستمر المرحلة حتي يوم السبت 5-9-2020 لمدة خمسة أيام. 

وقال عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية، لافتا إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانية يبلغ 254512 طالبا.
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