وزير التعليم العالى: تنسيق الشهادات الفنية وشهادات المعادلة العربية آخر سبتمبر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزيرا لتعليم العالى والبحث العلمى، إنه بالنسبة للشهادات الفنية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية سيتم إصدار بيان صحفى لاحقا بمواعيد التقدم لمتكتب التنسيق وتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكترونى.





وأضاف "خالد" خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أنه بالنسبة للشهادات الفنية ستكون أخر شهر سبتمبر بعد إضافة بيانات الناجحين فى الدور الثانى، موضحا أنه على آخر سبتمبر سيتم فتح للشهادات الفنية التى تتقدم من خلال مكتب التنسيق، والذى سيستمر لمدة أسبوع.





وتابع أن مكتب تنسيق الشهادات والدبلومات الفنية موجود فى المبنى الخاص بمقر الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، حيث أن سبب المقر هو استهداف الوزارة فى استقبال طلاب الشهادات الفنية فى دخول الجامعات التكنولوجية.



