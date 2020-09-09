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تعليم

تنسيق الجامعات 2020.. تعرف على أقسام وشروط الالتحاق بكلية طب الأسنان

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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قســـم التعليــــم
تستقبل كليات القطاع الطبي بالجامعات المصرية الكثير من الطلاب الراغبين في الالتحاق بها ودراسة كافة فروعها وتخصصاتها ، حيث شهدت كلية طب الاسنان بجامعة القاهرة الكثير من حملة الشهادات الثانوية 2020 الراغبين في الالتحاق بها ويستعرض "صدى البلد" فيما يلي الاقسام الموجودة بالكلية وشروط الالتحاق بها كالآتي :

- قسم الاستعاضات السنية المثبتة
- قسم الاستعاضات الصناعية
- قسم أشعة الفم والوجه والكفين
- قسم بثالوجيا الفم والوجه والكفين
- قسم بيولوجيا الفم 
- قسم تقويم الأسنان
- قسم جراحة الفم والوجه والكفين

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- قسم طب أسنان الأطفال 
- قسم طب الفم وعلاج اللثة
- قسم علاج الجذور
- قسم العلاج التحفظي 
- قسم المواد الحيوية
  وتسعى الكلية لتطوير استراتيجيات العملية التعليمية لمرحلة البكالوريوس والعمل على تطوير البنية التحتية والتكنولوجية بما يخدم العملية التعليمية والبحثية والعلاجية الغاية الثالثة ورفع كفاءة البحث العلمي بما يخدم الإتجاهات القومية والعمل على تعزيز المسؤولية الاجتماعية وخلق بيئة عمل آمنة .
وبالنسبة لشروط القبول بالكلية :
- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 
- أن يجتاز الطالب اختبارات الكيمياء والفيزياء والاحياء بالاضافة إلى مادة أدبية.
- الحصول على الشهادة الإعدادية ومضي ثلاث سنوات بعد الحصول عليها.
- يتقدم الطالب بالشهادة الاصلية الدالة على النجاح ولا يقبل بيان الدرجات.
- يمكن احتساب كل من مادة اللغة الإنجليزية والادب الانجليزي ضمن المواد الثمانية المطلوبة بشرط استيفاء المواد المؤهلة للقبول بالكلية التى يرغب الطالب لاللتحاق بها.
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