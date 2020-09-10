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أخبار البلد

طارق شوقي: اتخاذ الإجراءات الاحترازية بـ 60 ألف مدرسة لمواجهة كورونا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:20 م
مؤتمر منظمة الصحة
مؤتمر منظمة الصحة العالمية
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محمد غالي- تصوير احمد بيسو - ايهاب عيد
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم: "الطلاب في عنينا ونؤكد حمايتهم من أى عدوى مرضية"، وأضاف: "اليوم نرسل رسالة طمأنة لأولياء الأمور بمأمونية العملية التعليمية كما حدث في امتحانات الثانوية العامة".


وأوضح شوقي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أنه تم توزيع خطة على مديرى المديريات بالمحافظات تتضمن جميع الإجراءات الاحترازية لأكثر من 60 ألف مدرسة، مشيرا إلى أنه سيتم تخفيض كثافات الطلاب بالفصول مع وضع مسافات آمنة.


وتابع: "سيكون هناك لجنة في كل مدرسة مسئولة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى كورونا".


وأوضح الدكتور طارق شوقي: "هناك تعاون كبير مع وزارة الصحة، وسيكون هناك حملات توعية لنشر الوعى".


وتعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا اليوم، الخميس، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني (المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا بالعباسية ) ١ شارع ممدوح سالم بجوار أرض المعارض.
طارق شوقي: اتخاذ الإجراءات الاحترازية بـ 60 ألف مدرسة لمواجهة كورونا
طارق شوقي: اتخاذ الإجراءات الاحترازية بـ 60 ألف مدرسة لمواجهة كورونا
طارق شوقي: اتخاذ الإجراءات الاحترازية بـ 60 ألف مدرسة لمواجهة كورونا
طارق شوقي: اتخاذ الإجراءات الاحترازية بـ 60 ألف مدرسة لمواجهة كورونا
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