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حوادث

جلس بجوار حثتهما.. مريض نفسى يمزق جسد والديه في القناطر الخيرية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:48 م
جثة
جثة
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إبراهيم الهوارى
شهدت مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية جريمة قتل بشعة، حيث طعن مريض نفسي والده ووالدته بسكين حتى الموت وأصيب بعدها بحالة هياج شديد وجلس يهزي بألفاظ وكلمات غير مفهومة، وتم نقل الجثث إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقيام شخص مريض نفسي بطعن والديه أبوه وأمه بسكين وأنه في حالة هياج ولا يمكن السيطرة عليه.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم السيطرة على المتهم وتبين أنه يدعى "م. م" 30 سنة عاطل مريض نفسي وأنه دخل للعلاج في أحد المراكز النفسية أكثر من مرة.

ويوم الحادث نشبت بينه وبين والده وأمه مشادة أصيب بحالة نفسية سيئة وأخذ يهزي ثم أمسك بسكين وطعن والده ويدعى "م س ا" 72 بالمعاش حتى الموت ثم طعن والدته وتدعى "ع" 61 سنة ربة منزل ولفظت أنفاسها هى الأخرى وأمسك السكين وظل يجرى في الشقة وهو يهزى بكلام غير مفهوم.

وعقب تقنين الإجراءات تم السيطرة على المتهم وأخذ السكين المستخدم في الجريمة والتحفظ عليه وتم اصطحاب المتهم إلى ديوان عام المركز وتهدئته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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