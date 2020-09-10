جلس بجوار حثتهما.. مريض نفسى يمزق جسد والديه في القناطر الخيرية

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم السيطرة على المتهم وتبين أنه يدعى "م. م" 30 سنة عاطل مريض نفسي وأنه دخل للعلاج في أحد المراكز النفسية أكثر من مرة.





ويوم الحادث نشبت بينه وبين والده وأمه مشادة أصيب بحالة نفسية سيئة وأخذ يهزي ثم أمسك بسكين وطعن والده ويدعى "م س ا" 72 بالمعاش حتى الموت ثم طعن والدته وتدعى "ع" 61 سنة ربة منزل ولفظت أنفاسها هى الأخرى وأمسك السكين وظل يجرى في الشقة وهو يهزى بكلام غير مفهوم.





وعقب تقنين الإجراءات تم السيطرة على المتهم وأخذ السكين المستخدم في الجريمة والتحفظ عليه وتم اصطحاب المتهم إلى ديوان عام المركز وتهدئته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.