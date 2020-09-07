حبس المتهمين بخطف طالب نصب عليهم فى القليوبية

تلقى المقدم محمود علام رئيس مباحث قسم الخانكة، بلاغا من أحد الأشخاص بقيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكى باقتياد شقيقه طالب لداخل سيارة أثناء سيره بدائرة القسم وفروا هاربين.



تم إخطار اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص وسيدة من منطقة كفر البطيخ بدمياط.









وأشارا إلى أنهم عقدوا العزم على اختطافه لاستعادة المبلغ فاستعانوا بباقى المتهمين وقاموا بالاتصال هاتفيًا بالمجنى عليه واتفقوا معه على مقابلته لإعطائه مبلغ مالى والحصول منه على عملات ورقية مقلدة.





ولدى مقابلته قاموا باقتياده داخل سيارة مستأجرة واحتجازه وأرشدوا عن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة، وتولت النيابة التحقيق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا السيدة وتحرير المختطف من داخل مسكن أحدهم وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الهاربة، وقرر إثنين منهم بسابقة قيام المجنى عليه بالنصب عليهما وشقيقتهما الهاربة والاستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره 9 آلاف جنيه بزعم إعطائها مبلغ مالى قدره 90 ألف جنيه عملات وطنية مقلدة.