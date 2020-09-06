وفاة أمين الشرطة المصاب فى حادث واقعة السطو المسلح على سيارة البريد ببنها

توفى اليوم أمين الشرطة المصاب فى واقعة السطو المسلح على سيارة نقل أموال تابعة للبريد ببنها بمحافظة القليوبية ، وكان قد تم نقله للعلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة متأثرا بإصابته بطلق نارى فى الظهر.





فيما سادت حالة من الحزن بين أهالى قريته بكفر مويس دائرة مركز بنها حزنا على وفاته وينتظر المئات من الأهالى وصول جثمانه لدفنه بمقابر عائلته بالقرية.











تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وقاده العقيد عمرو الجزار مفتش المباحث وتبين أن مجهولين هاجموا سيارة البريد بمنطقة مساكن الرملة وأن الجناه كانوا يستقلون دراجة نارية "موتوسيكل" اقترب من السيارة وحاول تهديد السائق ومرافقيه من الحراسة لسرقة السيارة والأموال التي بها وكانت في طريقها لمكاتب البريد واستطاع السائق الهروب من الجناة.



وخلال ذلك أطلق أحد الجناة عدة أعيرة نارية تسببت في إصابات للسائق وأمين الشرطة "أشرف غريب السويدى" ولم يتمكن الجناة من سرقة السيارة والأموال فيما تكثف أجهزة الأمن من جهودها للقبض على الجناة.



ترجع الواقعةىالى منتصف اغسطس الماضى عندما تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية بوقوع سطو مسلح على سيارة نقل أموال تابعة للبريد للمصري بمنطقة مساكن الرملة ببنها ووجود إطلاق اعيرة نارية ومصابين.