AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

للحصول على قرض .. ضبط عاطل ببطاقة مزورة داخل أحد البنوك بالقليوبية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:37 ص
ضبط عاطل ببطاقة مزورة
ضبط عاطل ببطاقة مزورة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تمكنت الأجهزة الأمنية فى القليوبية من ضبط عاطل له معلومات جنائية لتقدمه لأحد البنوك للحصول على قرض قيمته 152 ألف جنيه لتمويل شراء سيارة وتقديم بطاقة مزورة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد تقدم عاطل لأحد البنوك للحصول على قرض قيمته 152 ألف جنيه، لتمويل شراء سيارة وتقديم بطاقة مزورة مثبت بها أنه مدير شركة شحن وخدمات على خلاف الحقيقة.


وأثناء ضبطه أقر بحصوله على البطاقة من صاحب مكتب "غير مرخص" للدعاية والإعلان له معلومات جنائية وأمكن ضبطه وبحوزته جهاز حاسب آلى "لاب توب" يحوى العديد من بطاقات التموين المصطنعة وطابعة ألوان.

بالإضافة إلى ماكينة قص الكارنيهات والبطاقات، وقاطع للأوراق والمستندات، وماكينة تغليف وتسخين الكارنيهات والبطاقات، وعدد من البطاقات المزورة المنسوب صدورها لبعض الجهات، و4 أفراخ بلاستيكية مخصصة لطباعات الكارنيهات، ومبلغ مالى.

واعترف المتهم، بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وبطاقات الرقم القومى وكذا البطاقات التموينية باستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة، ويقوم بترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حاولا النصب على بنك في المنوفية.. ضبط شخصين زورا كشف حساب للحصول على قرض

اشترت مستلزمات بـ 65 ألف جنيه.. طالبة جامعية تستولي على بيانات بطاقة ائتمان صديقها

حيل شيطانية .. طالب ينتحل صفة موظف بشركة للنصب على المواطنين .. نصابان يزوران مستندات للحصول على قطعة ارض

سقوط عاطل تخصص فى تزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية

كوكتيل تزوير.. حبس متهم يزور محررات وشهادات علمية

الأمن يضبط أخطر مزور بالقليوبية للحصول على قرض بـ 152 ألف جنيه

ترشيحاتنا

جمعية حقوق الحيوان: نسبة السعار في الكلاب لا تتخطى 1 في المليون وهذه طريقة التخلص منها بإنسانية

في عيد ميلاد ريهام عبد الغفور.. عمرها الحقيقي وسر هجومها على رواد السوشيال ميديا بسبب نجلها

محمد عمر مهاجما أخطاء الحكام: المفروض يدوا الـ var إجازة

مصدر بالأهلي: موافقة الجهاز الفني شرط التفاوض مع محمد إبراهيم

وزير الرياضة: دعوات حفل قرعة مونديال اليد من اختصاص الاتحاد الدولي للعبة وتم تخفيض أعداد الحضور

هيفاء وهبي تتغزل في فراس سعيد: رجل مثير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. جنا عمرو دياب تتألق رفقة أصدقائها .. شاهد

لو رجعت الجيم.. أفضل وجبتين قبل وبعد التمرين

7 فوائد لشرب الحليب بالعسل على الريق