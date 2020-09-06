للحصول على قرض .. ضبط عاطل ببطاقة مزورة داخل أحد البنوك بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية فى القليوبية من ضبط عاطل له معلومات جنائية لتقدمه لأحد البنوك للحصول على قرض قيمته 152 ألف جنيه لتمويل شراء سيارة وتقديم بطاقة مزورة.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد تقدم عاطل لأحد البنوك للحصول على قرض قيمته 152 ألف جنيه، لتمويل شراء سيارة وتقديم بطاقة مزورة مثبت بها أنه مدير شركة شحن وخدمات على خلاف الحقيقة.









وأثناء ضبطه أقر بحصوله على البطاقة من صاحب مكتب "غير مرخص" للدعاية والإعلان له معلومات جنائية وأمكن ضبطه وبحوزته جهاز حاسب آلى "لاب توب" يحوى العديد من بطاقات التموين المصطنعة وطابعة ألوان.





بالإضافة إلى ماكينة قص الكارنيهات والبطاقات، وقاطع للأوراق والمستندات، وماكينة تغليف وتسخين الكارنيهات والبطاقات، وعدد من البطاقات المزورة المنسوب صدورها لبعض الجهات، و4 أفراخ بلاستيكية مخصصة لطباعات الكارنيهات، ومبلغ مالى.





واعترف المتهم، بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وبطاقات الرقم القومى وكذا البطاقات التموينية باستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة، ويقوم بترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.