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حوادث

يحدث في شبين القناطر.. حبس عاطل متهم بالاتجار في المخدرات وحيازة سلاح

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:38 م
حبس عاطل لاتهامه
حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في السلاح
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إبراهيم الهوارى
قررت نيابة شبين القناطر في القليوبية حبس عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح ناري وذخيرة 4 ايام على ذمة التحقيق. 

كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المخدرات وإرسال السلاح والذخيرة للمعمل الجنائي. 


كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث شبين القناطر يفيد ضبط عاطل لقيامه بالاتجار في المخدرات.

وتوصلت التحريات إلى أن يجلب الحشيش ويوزعه على عملائه في شبين القناطر، وبحوزته سلاح ناري وذخيرة.

وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهم وبحوزته بندقية آلية و5 طلقات و11 فرش حشيش ومبلغ مالي و5 أجهزة محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار والسلاح للدفاع عن نشاطه والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه.
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