بسبب صوت الأغاني.. مقرئ يقتل سائق توكتوك في الخصوص

لقى سائق مصرعه فى مشاجرة مع مقرئ في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية بسبب قيام الأول بتشغيل أغاني في توكتوك قيادته بصوت مرتفع أمام منزل الثاني فنشبت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها الثاني بطعنه بمقص حديد في صدره، فلقى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بمنطقة حوض الخمسين ووجود متوفى.





انتقل العقيد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي وتبين نشوب مشاجرة بين ب ح م 19 سنة سائق توك توك طرف أول وتوفى إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر وا م ع 27 سنة مقرئ طرف ثان.





وذلك بسبب قيام الأول بتشغيل كاسيت في مركبة التوك توك قيادته بالأغانى بصوت مرتفع أثناء تواجده أمام منزل المتهم وحال مطالبة الأخير له بتهدئة الصوت حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة.





قام على إثرها المتهم بإحضار مقص حديد وتعدى على الأول محدثا إصابته التي أودت بحياته تم نقل الجثه إلى المستشفى وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.