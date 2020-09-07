ضبط المتهمين بـ قتل طفل خلال سرقة دراجة نارية في بنها

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بنها من القبض على المتهمين بقتل طفل (10 سنوات) خلال محاولة تشكيل عصابي سرقة دراجة نارية من والده بنطاق قرية كفر مويس أسفل الطريق الإقليمي إلا ان والده لم يرضخ لتهديدهم وفر هاربا فأطلقوا النار فأصابت الطفل الذي فارق الحياة على الفور.





وكشفت التحريات عن ان المتهمين هما، "م غ أ" 43 سنة، و "م أ أ" 30 سنة، وشهرته "جلبية" وبحوزتهما السلاح المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وتلقى المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول "ش هـ م " 10 سنوات جثة هامدة إثر طلق نارى.





وبإخطار اللواء فخر الدين العربى مدير الأمن فتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية.





وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين ليلا بالإكراه أسفل الطريق الإقليمى بناحية كفر مويس دائرة مركز بنها، وأنه أثناء سير المجنى عليه برفقة والده يستقلان دراجتهما النارية، حاول المتهمان استيقافها وسرقة الدراجة ، لكن والد المجنى عليه لم يرضخ لهما وفر هاربا ، فأط لق أحد المتهمين عيارا ناريا صوبهما؛ ما أدى إلى مقتل الطفل ، وتم نقله للمستشفى لكنه فارق الحياة.



