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أخبار العالم

أول تعليق من الجيش اللبناني على حريق مرفأ بيروت

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:10 م
حريق بمرفأ بيروت
حريق بمرفأ بيروت
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محمود نوفل
غرد الحساب الرسمي للجيش اللبناني على موقع التدوينات القصيرة تويتر تعليقا على الحريق الذي اندلع بمرفأ بيروت منذ قليل حيث قال "اندلاع حريق في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وقد بدأت عمليات إطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في إخماده".

وكان الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة قد أعلن عن تسجيل أول إصابة في حريق مرفأ بيروت بعد إصابته باختناق من دخان حريق بيروت.

وأوضح كتانة لـ LBCI أنه تم نقل الإصابة إلى مستشفى سان شارل في بيروت.

وفي سياق متصل فقد أكد مصدر عسكري، إن العمل جار على إخلاء المرفأ نظرًا لاشتداد الحريق.

وناشد المصدر لـ LBCI الجميع بضرورة الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء طرقات بيروت المؤدية إليه.
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