انفجار جديد.. محلل سياسي يكشف أسباب حريق مرفأ بيروت

قال المحلل السياسي اللبناني طونى حبيب مدير مركز الدراسات السياسية، إن منطقة مرفأ بيروت اليوم تعج بفرق التحقيق الدولية إضافة إلى القوى الأمنية والقضائية اللبنانية.





واستبعد " حبيب" ، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن يكون الحريق مفتعل أو بفعل فاعل، متوقعا أن يكون ناتجا عن إهمال في عملية رفع الانقاض وعدم حرفية في معالجة أرض الانفجار بالاضافة الى الطقس الحار جدا الذي نشهده في هذه الأيام.





وأضاف المحلل السياسي اللبنانى، نشهد منذ البداية أن التحقيق اللبناني في الانفجار يسير من دون هدى ونستيقظ على استدعاء أحد لنغفو على استدعاء آخر مع العلم أن السلطة كانت قد وعدت أنه خلال خمسة أيام ستنتهي من التحقيق ولقد أصبحنا في اليوم ال 37 وما زلنا نستمع إلى الخبراء بدون اي نتائج في التحقيق لذلك كانت المطالبة في لجنة تحقيق دولي.





وعرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات مصورة لاندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت بلبنان، وقع قبل قليل.





ولم تعلن الفضائية مزيدا من التفاصيل حول الواقعة أو تفاصيل أو وجود أي ضحايا حتى الآن وحجم الخسائر.





وفقا لـ "اكسترا نيوز"، أن الحريق وقع في منطقة السوق الحرة بمرفأ بيروت بلبنان، وتشير وسائل الإعلام اللبنانية إلى أن الاشتباه في الحريق وقع داخل مستودع يحوي زيوت ومواد بترولية.