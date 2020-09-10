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أخبار العالم

حاخام يحذر الإسرائيليين من قضاء رأس السنة العبرية في أوكرانيا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:43 م
حاخام يحذر الإسرائيليين
حاخام يحذر الإسرائيليين من قضاء رأس السنة العبرية بأوكرانيا
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سمر صالح
حذر الحاخام معدني كوهين أفراد جماعته "حبد" في إسرائيل من قضاء عطلة "عيد رأس السنة العبرية" في مدينة أومان بأوكرانيا.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، جرى نقل مبعوث جماعة حبد الحسيدية، الحاخام معدني كوهين، من مدينة أومان بأوكرانيا إلى إسرائيل، عبر رحلة جوية خاصة، بحالة حرجة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد هناك.
 
وقال كوهين لأفراد جماعته: لا تذهبوا هناك، فالمستشفيات في أوكرانيا منهارة تماما.
 
يشار إلى أن مدينة أومان بأكورانيا تحظى بأهمية دينية كبيرة لجماعة "حبد"، إحدى الفرق الحسيدية اليهودية، والتي تأسست في القرن ١٨ في شرق أوروبا على يد الحاخام شنيؤر زلمان، والحسيديم هم جزء من الحريديم.
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