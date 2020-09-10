تعادل إيرادات قناة السويس.. 5.3 مليار دولار حصيلة الصادرات الغذائية المصرية

قال رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أشرف الجزايرلي، إن الغرفة تتعاون مع العديد من الجهات من اجل تنفيذ برامج تساهم في رفع كفاءة وتطوير أساليب العمل بالمصانع العاملة في القطاع خاصة فيما يتعلق بسلامة الغذاء ، الأمر الذي ينعكس على تحسين الجودة وتنافسية الشركات وزيادة الصادرات.





وأضاف خلال الندوة الالكارونية التى نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية اليوم الخميس أن الغرفة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي"جي اي زد" أطلقت خلال الفترة الماضية برنامج"ازدهار" الخاص بتطوير الشركات النامية في قطاع الصناعات الغذائية استهدف تطوير 100 شركة،وتم الانتهاء من رفع كفاءة 70 شركة على مختلف الإدارات كذلك تم تحديد نقاط القوى لرفعها وتحسين اسلوب العمل وتحديد نقاط الضعف لتلافيها خاصة في ما يتعلق بسلامة الغذاء.





واشار الى أنه بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية تم الاتفاق على المشاركة في معرض"فود افريكا". بالإضافة إلى العديد من المعارض حتى تستطيع تلك الشركات التصدير.





وأضاف الجزايرلي أنه يتم تنفيذ برنامج روابط والذي يعمل على نظام التتبع في قطاع الألبان من خلال نموذج يتم حاليا بين عدد من المربيين ومركز تجميع وشركة دانون، وسوف يتم التوسع به ليشمل عدد اكبر من المربيين ومراكز تجميع الالبان، من أجل تحسين الانتاج وكذلك رفع عمليات تحصين الابقار ضد الامراض لعدم التأثير على جودة الألبان.





وذكر أنه يتم ايضا تنفيذ برنامج "طيب" وذلك في الشركات الزراعية لرفع كفاءتها من أجل تحسين جودة مدخلات الانتاج للمصانع، وكذلك برنامج مع " هي" لتتبع الحاصلات الزراعية وسوف يتم تطبيقه بشكل اوسع الفترة المقبلة.





وأكد الجزايرلي على اهمية قطاع الصناعات الغذائية خاصة وأن قيمة صادراته بشقيه المصنع والطازج يزيد عن 5.3 مليار دولار وهو ما يعادل دخل مصر من العملة الصعبة عن طريق قناة السويس.





ونوه بأن السوق السعودي من الأسواق الهامة التي يركز عليها القطاع، مشيرا إلى أن القطاع واجه مشكلة بتوقف تام في منتصف 2018 في ظل تطبيق السعودية لاشتراطات جديدة، وهو ما عمل القطاع بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء على تلافيه والتوافق معها مما ساهم في عودة الصادرات خلال العام الماضي.