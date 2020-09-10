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تعليم

350 جنيها لمن يجتاز الاختبار.. بروتوكول تعاون ثلاثي بين "تعليم الكبار" و"عين شمس" و"فاروق الباز"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:20 م
جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
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حسام الفقي
وقع الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ونازك محمد الالفي، رئيس مؤسسة فاروق الباز لبناء علماء الغد، بحضور د. إسلام سعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ، ا. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بروتوكول تعاون بين الهيئات الثلاث جاء في بنوده التنسيق لوضع السياسة العامة وتحديد أسلوب العمل بما يحقق الأهداف المنشودة منها، منح مكافأة مالية قدرها 350 جنيهًا عن كل دارس ناجح يجتاز الاختبار، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ مشروع محو الأمية، وكذلك عمليات الإشراف والتقويم لما يتم تنفيذه وإعداد تقرير ربع سنوي لقياس مدي تنفيذ المشروع. 

وتتولي جامعة عين شمس إجراء المسوح الميدانية وحصر الأميين في المحافظة وإعداد قوائم الدارسين بالشريحة العمرية 16 عاما فأكثر، كما تمنح الجامعة شباب الجامعات المشاركين في المشروع بعض الحوافز طبقًا للإمكانيات المتاحة بكل جامعة وذلك كما ورد في بروتوكول المجلس الأعلى للجامعات.

كما سيجري تفعيل دور وحدة تعليم الكبار للتواصل بين الهيئة والجامعة وعقد دورات تدريبية لتدريب شباب الجامعة ورفع كفاءة العاملين في مجال محو الأمية وطرق تعليم الكبار ومتابعة المتحررين من الأمية ومساعدتهم في الالتحاق بالتعليم النظامي أو المساعدة في الحاقهم بفصول تقوية للمواد الدراسية في المرحلة الإعدادية.
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