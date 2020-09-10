الجبلاية تعلن جدول المباريات المتبقية من دوري الكرة النسائية

أعلن اتحاد الكرة عن مواعيد جدول المباريات المتبقية من دوري الكرة النسائية لموسم 2019/2020 و أرسلت فاكسا إلى الأندية المشاركة ضمن منافسات المسابقة المحلية.
كانت بطولة دورى الكرة النسائية قد شهد توقفا إجباريا بسبب أزمة فيروس كورونا خلال شهر مارس الماضى.
وتنطلق منافسات المباريات المتبقية من دوري الكرة النسائية موسم 2019/ 2020 يوم 2 أكتوبر القادم من الأسبوع السابع عشر من المسابقة المحلية.
يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني حددت موعد انطلاق منافسات دوري كرة القدم النسائية وأكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية أنه تقرر استئناف دوري كرة القدم النسائية موسم 2020/2019، الجمعة 2 أكتوبر 2020.