محافظ بورسعيد: هيئة قضايا الدولة الذراع القانوني في الدفاع عن حقوق الوطن



استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، المستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة ، اليوم الخميس ، بديوان عام محافظة بورسعيد .







وأعرب اللواء عادل الغضبان ، عن سعادته بزيارة المستشار ابو بكر الصديق ، مشيدا بدور رجال القضاء المصرى فى تفعيل القوانين والتعاون بين الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة قضايا الدولة .









واشاد اللواء الغضبان بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة انجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية.







وأعرب المحافظ عن فخرة بتواجدة بين رجال قضاء مصر الشامخ العظيم مؤكدا بأن هيئة قضايا الدولة تعد الذراع القانوني للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.





