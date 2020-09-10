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محافظات

لرجل عمره 95 عاما.. نجاح أول عملية تبديل صمام بالقسطرة فى بورسعيد بدون جراحة تقليدية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
نجح فريق طبى قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصى بمحافظة بورسعيد فى انقاذ حياة مسن يبلغ من العمر 95 عام واجراء اول قسطرة من نوعها خارج مستشفيات القاهرة الكبرى ومعهد القلب القومى

 

كان فريق طبى قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصى التابع لمنظومة التامين الصى الشامل بقيادة الدكتور محمد أمام استشارى القلب و الاوعية الدموية و الدكتور محمد علم الدين استشارى القلب و الاوعية الدموية  ومعاونة الدكتور مصطفى رفعت اخصائى القلب و الاوعية الدموية و الدكتور احمد عبد الرؤوف اخصائى التخدير و طاقم تمريض قسطرة القلب نجحوا فى انقاذ حياة مسن يبلغ من العمر 95 عام وينجحوا فى اجراء تبديل صمام بالقسطرة دون جراحة تقليدة

 

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وتعتبر العملية أول حالة تغيير صمام أورطي لمريض يعاني من ضيق شديد بالصمام.. عن طريق تقنية التافي حيث تم إجراء القسطرة بنجاح عن طريق عملية التافي كبديل عن تغيير الصمام بالجراحة التقليدية

واكد الدكتور قطب السيد مدير عام مستشفى النصر التخصصى ان اجراء العملية يعد نادر من نوعه ويحتاج إلى خبراء في مجال قسطرة القلب

واشاد الدكتور قطب السيد بما تحويه المستشفى من خبراء متخصصين وفرق طبية كاملة متكاملة من امهر الاستشاريين و الجراحين فى جراحات وقسطرة القلب ومن بينهم فريق قسطرة القلب

وشدد الدكتور قطب على ان المريض  المسن بحالة جيدة عقب اجراء العملية النادرة وحالته العامة ممتازة

ولفت قطب السيد الى ان ماتشهده المنظومة فى بورسعيد عقب اطلاقها برعاية كاملة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظل توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و الدكتور احمد السبكى رئيس الهيئة تعد نقلة طبية متميزة لم تشهدها مصر منذ سنوات ولم يشهدها اهالى بورسعيد منذ انشاء المدينة الباسلة

واوضح قطب السيد ان الدعم المتمر و المتواصل من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يشكل نسبة كبيرة من النجاح الكبير الذى تحققه المنظومة على ارض بورسعيد فى ظل قيادة الدكتور عادل تعيلب مدير عام الرعاية بالمحافظة

 

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