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ديني

يعتبرونه هينا.. داعية: الشباب يمزحون ويخاطبون بعضهم بالشتائم.. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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محمد شحتة
قال الدكتور عبدالشافى الشيخ، الداعية الإسلامى، إن البعض يقع فى أمر يعتبرونه هينا، وهو عند الله عظيم وقد يوصل صاحبه إلى النار، مستشهدا بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -  "رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، أفضل من طاعة أورثت عزا واستكبارا".


وأضاف الشيخ، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن الشباب صاروا اليوم يمزحون بالشتائم الموجهة للأب والأم، لدرجة أنهم لا يخاطبون بعضهم البعض إلا بالشتائم.


واستشهد بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم  ، الذي يقول فيه "إنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالى مَا يُلقِي لهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّه بهَا دَرَجاتٍ، وَإنَّ الْعبْدَ لَيَتَكلَّمُ بالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعالى لا يُلْقي لهَا بَالًا يهِوي بهَا في جَهَنَّم" رواه البخاري.


وحذر الداعية، من الاستهانة بما يخرج من اللسان ومجالس الغيبة والنميمة وعدم اجتناب ما نهى الله عنه.
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