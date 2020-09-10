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تعليم

وكيل تعليم الغربية: سيدة القطار يطلق عليها أم المصريين في المدرسة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:09 م
سيدة القطار
سيدة القطار
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احمد علي
قال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تعليقا على موقف صفية أبو العزم معلمة بمدرسة شهداء بدر التابعة لادارة غرب التعليمية بالمحلة صاحبة واقعة المشادات الكلامية بين المجند والكمسارى فى قطار المنصورة، أنه فخور بهذا الموقف الذى يعبر عن الشهامة والجدعنة.


وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أنها يطلق عليها بين زملائها فى المدرسة " أم المصريين " وهى بالفعل أم حنونة لجميع الطلاب .

واعلن وكيل التربية والتعليم أن محافظ الغربية والمديرية سوف يقوموا بتكريم السيدة صفية عند عودتها إلى مدينة المحلة الكبرى .

كما وجه  رسالة لها قائلا: أحنا أولادنا فى أمان عشان فى مدرسة أم زيك"، لافتا إلى أن ابنه فى نفس عمر الشاب المجند وكان يمكن ان يتعرض لهذا الموقف المؤسف من الكمسارى ولكن سخر الله له هذه السيدة لانقاذ الموقف.
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