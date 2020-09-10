وكيل تعليم الغربية: سيدة القطار يطلق عليها أم المصريين في المدرسة

قال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تعليقا على موقف صفية أبو العزم معلمة بمدرسة شهداء بدر التابعة لادارة غرب التعليمية بالمحلة صاحبة واقعة المشادات الكلامية بين المجند والكمسارى فى قطار المنصورة، أنه فخور بهذا الموقف الذى يعبر عن الشهامة والجدعنة.









وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أنها يطلق عليها بين زملائها فى المدرسة " أم المصريين " وهى بالفعل أم حنونة لجميع الطلاب .





واعلن وكيل التربية والتعليم أن محافظ الغربية والمديرية سوف يقوموا بتكريم السيدة صفية عند عودتها إلى مدينة المحلة الكبرى .



