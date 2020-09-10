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أخبار العالم

جيش إيران أطلق تحذيرات.. والقوات الأمريكية تستجيب وتسحب طائراتها على مساحة 2 مليون كم مربع

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:57 م
المناورات الايرانية
المناورات الايرانية
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على صالح
بدأت القوات المسلحة الايرانية اليوم الخميس، تدريبات عسكرية استمرت ثلاثة أيام في مضيق هرمز وبحر عمان وساحل مكران وشمال المحيط الهندي، حيث امتدت التدريبات التي أطلق عليها اسم "ذو الفقار 99" عبر نحو 2 مليون كيلومتر مربع من مساحة البحر والأرض.

وقال الأدميرال شهرام إيراني، المتحدث باسم المناورات، إن الجيش الأمريكي استجاب لتحذير نظرائه الإيرانيين بسحب طائرات الاستطلاع بدون طيار من المجال الجوي فوق منطقة تستخدم في التدريبات العسكرية الإيرانية الضخمة.


وقال إيراني في حديث لتلفزيون بلاده "عقب الإعلان عن بدء التدريبات العسكرية ذو الفقار 99، حذر سلاح الدفاع الجوي جميع الطائرات الأجنبية دون طيار التي تحلق بالقرب من موقع التدريبات بمغادرة المنطقة العامة للتدريبات".

وبحسب الضابط، رصدت القوات الإيرانية تركيزا لطائرات أمريكية بدون طيار تحاول جمع معلومات في مناطق التدريبات. 

وقال إن "هذه الأنشطة رصدتها أنظمة الكشف عن الإشارات التابعة للجيش ، وحذرت الدفاعات الجوية الطائرات من دون طيار".

وأضاف إيراني: "منذ ذلك الحين، نشهد تغيرًا ملحوظًا في أنشطة الطائرات الأمريكية بدون طيار". 

وقال الضابط البحري الكبير: "لقد أجبروا على مغادرة المنطقة بعد أن رأوا مستوى جاهزية أنظمة المراقبة والتعرف والدفاع للجيش الإيراني".

ولم يعلق البنتاجون على صحة التصريحات الإيرانية، ولم يصدر حتى الآن أي بيانات من أي نوع حول مناورات زو الفقار - 99.

وشهدت مناورات يوم الخميس نشر مدمرة سهند وسفينة دعم بندر عباس في المحيط الهندي. 

وتُظهر الصور ومقاطع الفيديو لليوم الأول من التدريبات بطاريات دفاع ساحلي ومدفعية صاروخية وقوات مسلحة بأسلحة محمولة على الكتف تطلق النار على أهداف في المياه. يظهر آخرون الكوماندوز في قوارب صغيرة ووحدات نقل مدرعة وهم يمارسون عمليات هجومية برمائية، وهبوط المظليين، وطائرات سلاح الجو تسقط قنابل على أهداف على رأس جسر.
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