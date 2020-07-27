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أخبار العالم

الأقمار الصناعية تكشف تحركا مريبا لـ إيران في مضيق هرمز

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
كشفت صور أقمار صناعية نشرتها صحيفة "تليجراف" البريطانية أن إيران نقلت حاملة طائرات وهمية إلى مضيق هرمز الإستراتيجي، وسط تصاعد التوتر بين طهران والولايات المتحدة.

ورجحت الصحيفة أن هذه الخطوة تعني أن طهران تخطط لاستخدامها في تدريبات أو مناورات بالذخيرة الحية قريبًا.

وأوضحت أن الصور الصادرة عن شركة "ماكسار تكنولوجيز" تظهر أن قاربًا إيرانيًا سريعًا مسرعًا نحو الناقلة، بعد أن سحبتها قاطرة إلى المضيق من مدينة بندر عباس الإيرانية الساحلية.

ولم تصدر أي تعليقات أو تقارير من داخل إيران بعد بشأن الصور.

وتابعت الصحيفة أن النسخة الإيرانية المزورة تشبه حاملات الطائرات من طراز "نيميتز" التي تبحر بها البحرية الأميركية بشكل روتيني في الخليج العربي من مضيق هرمز، والتي قد دخلت لتوها مياه الشرق الأوسط في أواخر الأسبوع الماضي من المحيط الهندي، ومن المحتمل أن تحل محل حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" في بحر العرب. ولا يزال من غير الواضح متى أو إذا كانت السفينة المزورة الإيرانية ستمر عبر مضيق هرمز أم لا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي هددت فيه إيران بالرد على تحرش الولايات المتحدة بطائرة ركاب إيرانية في الأجواء السورية، مؤكدة أن الأمريكيين سيندمون على فعل ذلك.

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