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ديني

هل قتل الحشرات والبُرص بالماء الساخن حرام؟ الإفتاء تجيب | فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:10 ص
قتل الحشرات والبورص
قتل الحشرات والبورص بالماء الساخن
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل قتل الحشرات والبُرص بالماء الساخن حرام؟



وأجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذه الحشرات المؤذية يحاول الإنسان بقدر الإمكان ألا يؤذيها بالنار، فلا يعذب بالنار إلا رب النار، والسخونة فيها أذى لهذه الكائنات، والأصل أن تقتل بغير النار وبطريقة لائقة.


وأوضح، أن هناك خمسة فواسق أخبرنا عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقتلن في الحل والحرم، حيث إنها تكون مؤذية، وهي: «الكلب العقور، والأفعى، والحدأة، والغراب الخبيث، والفأرة».

واستشهد بما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا».

وأضاف أنه لا يُقتل النمل إلا إذا كان مؤذيًا، فحينها تكون صحة الإنسان مقدمة على حياة النمل، وعلى قدر الضرورة يمكن قتل النمل، ولكن بعد التدرج بحيث يكون قتل النمل آخر حل، محذرًا من حرقه، لأنه أمة.

الحيوانات التي يجوز قتلها
أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بـ قتل الفواسق الخمس، ولا يختلف الأمر بقتلها بالنسبة للمُحرم بالحج أو عمرة أم غيره، فالأمر ورد بقتلها دون استثناء المُحرم، كما أن أشباه تلك الحيونات تأخذ ذات الحكم.

الحيوانات الحيوانات التي يجوز قتلها، هي: «الغراب، والحدأة، والفأر، والحية، والعقرب، والكلب العقور، والسبع، كالذئب والنمر والأسد وغير ذلك، إضافةً إلى الحشرات المؤذية التي تسبّب الضرر والأذى، مثل البعوض والذباب وغيرها.

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