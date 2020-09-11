سمعونا زغروطة.. إسلام إبراهيم يكشف كواليس مقلب نفذه في إحدى ممثلات بـ 100 وش

روى الفنان اسلام ابراهيم كواليس تصوير أحد مشاهد مسلسل بـ100 وش





وقال إسلام إبراهيم في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" قمت بتجسيد دور سيدة في احد مشاهد المسلسل".





واضاف اسلام ابراهيم:" كنت قاعد قبل التصوير واشتغلت ممثلة لا تعرفني، ودخلت معها في حوار على أنه سيدة واستمر الحوار طويلا".





وتابع اسلام ابراهيم :" بعد حوار طويل غيرت صوتي للتحدث بشخصيتي الحقيقية وتفاجأت السيدة بشكل كبير ".





واكمل اسلام ابراهيم " ركزت بشكل كبير على اتقان تأدية دور السيدة وطلعت شكلها حلو"، مضيفا:" سمعونا زغروطة يا جماعة ".