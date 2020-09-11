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توك شو

سمعونا زغروطة.. إسلام إبراهيم يكشف كواليس مقلب نفذه في إحدى ممثلات بـ 100 وش

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
اسلام ابراهيم
اسلام ابراهيم
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هاني حسين
روى الفنان اسلام ابراهيم كواليس  تصوير أحد مشاهد مسلسل بـ100 وش .

وقال إسلام إبراهيم في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" قمت بتجسيد دور سيدة في احد مشاهد المسلسل".

 واضاف اسلام ابراهيم:" كنت قاعد قبل التصوير واشتغلت ممثلة لا تعرفني، ودخلت معها في حوار على أنه سيدة واستمر الحوار طويلا".

 وتابع اسلام ابراهيم :"  بعد حوار طويل غيرت صوتي للتحدث بشخصيتي الحقيقية  وتفاجأت السيدة بشكل كبير ".

 واكمل اسلام ابراهيم "  ركزت بشكل كبير على اتقان تأدية دور السيدة وطلعت شكلها حلو"، مضيفا:" سمعونا زغروطة يا جماعة ".
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