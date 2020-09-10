AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منى الشاذلي تقبض على عصابة بـ 100 وش.. ووصلة رقص من فريق العمل على الهواء

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:33 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
حل ابطال مسلسل " بـ 100 وش" ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في السباق الرمضاني .

وقالت منى الشاذلي في برنامجها " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  تواصل الجهات الأمنية البحث عن التشكيل العصابي والانتربول الدولي يتعقب أفراد العصابة التي نصبت على المواطنين وقامت بتزوير الأوراق وسرقة ملايين الدولارات".

وأضافت منى الشاذلي ساخرة:"  ضحايا هذا التشكيل العصابي من مواطنين كثر، وقام فريق البرنامج بتحقيق إعلامي مكثف للإيقاع بأفراد عصابة بـ 100 وش وإحنا قبضنا على العصابة ".

 ودخل ابطال مسلسل بـ 100 وش في  وصلة  رقص على الهواء فور دخول ستوديو معكم منى الشاذلي، وسط صيحات وهتاف وتصفيق الجماهير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إرتكبوا كل الجرائم .. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بقبضة الأمن السعودي

مفاجأة.. نهاية مشوار عصابة La casa de papel فى الموسم الخامس

منوم فى العصير .. سيدة تستدرج راغبى المتعة الحرام لسرقة أموالهم ومتعلقاتهم بالأميرية

حبس عصابة استدراج راغبى المتعة وسرقة أموالهم في الأميرية

قريبا أبطال "بـ 100 وش" مع منى الشاذلي في الموسم الجديد من "معكم"

طالبة التين الشوكي تبدع في الغناء على الهواء

ترشيحاتنا

قلبي وجعني| بطلة قطار المنصورة تعلن مفاجأة عن الواقعة .. فيديو

بعد التعاقد مع رمضان صبحى .. بيراميدز يخسر 3 مباريات متتالية فى الدوري

لمرضى السكر والقلب.. تعرف على فوائد الجوافة

سيدة القطار تروي لـ«صدى البلد» تفاصيل واقعة المجند والكمساري: قلبي واجعني عليه.. والبدلة العسكرية لها احترامها

«العربي الحديث» ينشر تفاصيل اجتماع مكتب الإرشاد لإحداث شغب في الشارع المصري

كارتيرون يعلن عن تشكيل الزمالك للقاء سموحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر خرافي يصل لـ30 مليون دولار.. عرض ماسة بيضاء نادرة للبيع في مزاد علني

بملابس جريئة.. نجلاء بدر تثير الجدل من داخل صالة الجيم

لمرضى السكر والقلب.. تعرف على فوائد الجوافة