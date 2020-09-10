منى الشاذلي تقبض على عصابة بـ 100 وش.. ووصلة رقص من فريق العمل على الهواء

حل ابطال مسلسل " بـ 100 وش" ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في السباق الرمضاني .





وقالت منى الشاذلي في برنامجها " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" تواصل الجهات الأمنية البحث عن التشكيل العصابي والانتربول الدولي يتعقب أفراد العصابة التي نصبت على المواطنين وقامت بتزوير الأوراق وسرقة ملايين الدولارات".





منى الشاذلي ساخرة:" ضحايا هذا التشكيل العصابي من مواطنين كثر، وقام فريق البرنامج بتحقيق إعلامي مكثف للإيقاع ب أفراد عصابة بـ 100 وش وإحنا قبضنا على العصابة ". وأضافتضحاياإعلاميللإيقاعأفراد





ودخل ابطال مسلسل بـ 100 وش في وصلة رقص على الهواء فور دخول ستوديو معكم منى الشاذلي، وسط صيحات وهتاف وتصفيق الجماهير.



