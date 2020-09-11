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رياضة

بيراميدز يكشف موعد إعلان ضم شريف إكرامي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:28 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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محمد رشاد
كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، عن ضم شريف إكرامي حارس مرمي الاهلي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، ليصبح لاعبًا في صفوف بيراميدز رسميًا. 

وقال بسيوني عبر تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "شريف إكرامي من الحراس الكبار، ويمتلك خبرات كبيرة، وقدمنا له عرض رسمي عقب رحيله عن الأهلي، وتم التوصل لاتفاق بالفعل".

ونجح فريق المصري البورسعيدي، في الفوز على نظيره بيراميدز، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت علي ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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