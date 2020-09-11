في ذكرى ميلاد المايسترو .. 3 مواقف خلدت صالح سليم في قلوب جماهير الأهلي





وكان صالح سليم ذو شخصية قويه سواء خلال مسيرته كـ لاعب او رئيس للنادي وهو اول من اطلق شعار " الأهلي فوق الجميع ".





ولـ صالح سليم العديد من المواقف الحاسمة خلال فترة رئاسته لـ الأهلي ويرصد موقع صدى البلد أبرزها .





1- في موسم 1966 عانت الكرة المصرية من تدهور في الأحوال بشكل شديد حيث قام صالح سليم رئيس الأهلي وقتها بـ تقديم مذكرة لـ الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك يشكو بها عبدالمنعم عمارة وزير الرياضة الاسبق نظرا لـ انحيازه لمصالحه الشخصية دون النظر لخدمة الكرة المصرية





2- أثناء البطولة العربية قرر الرئيس مبارك حضور النهائي بين الأهلي والشباب السعودي وعقب توجه صالح سليم لاستقباله فوجىء بان المقعد المخصص له في نهاية الصف ليغادر على الفور حيث علل وقتها ان رئيس الأهلي يجب أن يتواجد في المقدمة ولكن فور علم مبارك بالامر امر بحل الازمة وجلس صالح سليم بجانب مبارك في الصف الأول.





3-حدث صدام بين صالح سليم والجوهوي المدير الفني للأهلي وقتها وقام نجوم الفريق وأبرزهم محمود الخطيب ومصطفي عبده وطاهر ابوزيد بالتضامن مع الجوهري وانقطعوا جميعا عن المران ليقرر صالح سليم ايقافهم جميعا وخوض مباراة ربع نهائي كأس مصر أمام الزمالك بـ فريق الشباب و يفوز الفريق الأحمر في مفاجئة بنتيجة 3 -2 .

مع اشراقة شمس اليوم الجمعه 11 - 9 -2020 تحل الذكرى الـ 90 لـ ميلاد صالح سليم نجم ورئيس مجلس ادارة النادي الأهلي الأسبق والذي يعد واحد من اهم وافضل من قادوا النادي على مدار تاريخه.