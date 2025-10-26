قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنقرة ترحب بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب قواته من تركيا
التعليم العالي: استقبال وفد إفريقي بفرع البحر المتوسط بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
مدبولي: إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي
الكشف عن هوية الملياردير المتبرع بدفع رواتب الجيش الأميركي خلال الإغلاق الحكومي
غضب أحمر في ليفربول.. ماذا يحدث داخل فريق محمد صلاح؟
خبير يشرح أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
عبد الغفار: القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوي
«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر
غزة تواجه حرب البقاء وسط تدمير شامل وانهيار الخدمات الأساسية
الفيومي: القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الغزل والنسيج الحكومي
الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في تفكيك الذخائر والبحث عن جثث الرهائن

غزة
غزة
فرناس حفظي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن تقييمات أمنية تشير إلى احتمال وجود جثث عدد من الرهائن القتلى في مناطق تُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهي مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة.


وأفادت التقارير بأن عمليات بحث مكثفة تُجرى في تلك المناطق بمساعدة الفريق المصري، الذي دخل غزة الليلة الماضية مزودًا بمعدات هندسية ثقيلة للمساعدة في أعمال التنقيب والتمشيط.

دخلت قوة بحث وإنقاذ مصرية، مدعومة بمعدات ثقيلة، إلى قطاع غزة للمساعدة في البحث عن رفات رهائن إسرائيليين مُحتجزين لدى إسرائيل واستخراجها، بحسب مصادر لصحيفة “ذا ناشيونال” الدولية.

وذكرت المصادر أن الفريق، الذي دخل غزة في وقت متأخر من مساء السبت، سيعمل في مناطق من القطاع لا تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.  

وأضافت المصادر أن الفريق سيعمل أيضًا على تفكيك الذخائر غير المنفجرة المتبقية من حرب غزة التي استمرت عامين، والتي توقفت إثر وقف إطلاق نار بوساطة مصرية أمريكية قطرية في 10 أكتوبر.

في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، أطلقت حماس سراح 20 رهينة إسرائيليًا على قيد الحياة مقابل ما يقرب من 2000 فلسطيني كانوا محتجزين في السجون الإسرائيلية. ومنذ 10 أكتوبر، أعادت حماس رفات 15 من أصل 28 رهينة لقوا حتفهم أثناء أسرهم في غزة.

أعاق الدمار الواسع النطاق في غزة إعادة الرفات، حيث دُفن الرهائن المتوفون داخل أنفاق  تحت الأرض و التي دمرتها إسرائيل بدورها.

الخط الأصفر غزة معدات هندسية أعمال التنقيب الفريق المصري الجيش الإسرائيلي قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. وفاة ابن عمة «أفشة» نجم الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يتفقد آخر الاستعدادات لافتتاح المتحف المصرى الكبير

إزالة التعديات بأسوان

إزالة 297 تعديا في أسوان ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27

صحة البحيرة

صحة البحيرة: الكشف على 562 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية

بالصور

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد