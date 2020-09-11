رقم قياسي جديد لكليب ice cream لـ سيلينا جوميز

يذكر أن سيلينا جوميز اتخذت إجراءً قضائيًا ضد إحدى شركات ألعاب الهاتف المحمول التي تحمل اسم Clothes Forever — Styling Game برفع دعوى تطالب بتعويض 10 ملايين دولار أمريكي بسبب استخدام صورتها واسمها دون الحصول على إذن منها.





