بملابس على الموضة .. زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة









تألقت زوجة كريم فهمي في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، حيث ارتدت بنطلون جينز و نسقت معه بلوزة ذات نقوشات مبهجة و تميزت بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.





اقرا ايضا..





وانتعلت زوجة كريم فهمي حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي، فيما ارتدت حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأحمر، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية.





ومن الناحية الجمالية، وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر، كما بدت بخصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها.



