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مرأة

بملابس على الموضة .. زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:07 ص
زوجة كريم فهمي
زوجة كريم فهمي
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هاجر هانئ
حرصت زوجة الفنان كريم فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمجموعة صور جديدة لها برفقة زوجها.


تألقت زوجة كريم فهمي في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، حيث ارتدت بنطلون جينز و نسقت معه بلوزة ذات نقوشات مبهجة و تميزت بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

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وانتعلت زوجة كريم فهمي  حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي، فيما ارتدت حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأحمر، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية.

ومن الناحية الجمالية، وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر، كما بدت بخصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها.

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#Thursday night 💋

A post shared by Dania elbanawy (@daniaelbanawy) on

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