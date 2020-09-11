انفجار هائل في الأردن ومصدر عسكري يكشف السبب





كشف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - سبب الانفجار الهائل الذي أشعل الأجواء في مدينة الزرقاء الأردنية. حيث بين أن الانفجار وقع في مستودع ذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء.





وبين المصدر العسكري أن المستودع الذي وقع فيه الانفجار يقع في موقع غير مأهول بالسكان حيث تم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الانفجار علي حد قوله.





وكانت مديرية الأمن العام الأردني قد أغلقت المنافذ المؤدية إلى موقع الانفجار، ومنع الشاحنات والمركبات الخاصة والمواطنين من الاقتراب من الموقع.





وذكرت قناة " المملكة " الأردنية ان الإغلاق بالقرب من جامعة الزرقاء وجسر خو وهي الطرق المؤدية إلى مكان الانفجار.





وكان مراسل المملكة قد قال، فجر الجمعة، إنه سُمع دوي انفجارات متتالية في منطقة الغباوي شرق محافظة الزرقاء.





وأضاف المصدر أنه لم ينجم عن الانفجار أي إصابات في الأرواح حيث اقتصرت على أضرار مادية، وتشير التحقيقات الأولية أن الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الأمر الذي أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار.

وشددت القوات المسلحة علي أنها المصدر الوحيد لنشر المعلومات المتعلقة بالحادث بكل شفافية وتهيب بالمواطنين عدم الالتفات للشائعات التي تتناقلها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.