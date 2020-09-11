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برلمان

بعد الإعلان عن الانتخابات الجديدة.. متى ينتهي عمل البرلمان الحالي؟

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:44 ص
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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أحمد أيمن
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أمس الخميس، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد من 17 سبتمبر الجاري وحتى 26 سبتمبر، على أن تبدأ الانتخابات الأربعاء والخميس والجمعة 21 إلى 23 أكتوبر للمصريين بالخارج ويومي 24 و25 أكتوبر للمصريين بالداخل.

وتسأل البعض عن مصير البرلمان الحالي بعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات، إلا أن الدستور أجاب على هذا التساؤل، حيث حددت مادته (106)، في فقرتها الأولي، مدة عضوية مجلس النواب بـ5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له والذي عقد في 10 يناير 2016، لذلك مدة المجلس الحالى تنتهى فى 9 يناير2021.


وتأكيدا على ذلك، أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس والأخير من عمر المجلس، جاء ذلك في ختام الجلسة الأخيرة للمجلس بدور الانعقاد الخامس.

بدوره قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون والفقيه الدستوري، إنه لا يوجد مانع دستوري من انعقاد دور سادس خلال الفصل التشريعي الأول للبرلمان الحالي، مشيرا إلى أن الدستور حدد مدة عضوية مجلس النواب بخمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له لكنه لم يحدد عدد أدوار الانعقاد.

وتنص المادة 115 من الدستور على أنه: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور". 

ويستمر دور الانعقاد العادى -وفقا للمادة السابفة" لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأضاف فوزي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن دور الانعقاد السادس يستمر 3 أشهر فقط لكنه لن يخالف الدستور، حيث نصت المادة 274 من اللائحة الداخلية للبرلمان على أن يستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

وفي شرح المادة السابقة، قال الفقيه الدستوري: "كان من الطبيعي أن يكون موعد أول انعقاد لمجلس النواب في بداية فصله التشريعي قبل أول خميس من شهر أكتوبر عام 2015، لكن تم تأجيل الانتخابات وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالنسبة لمقاعد الفردي".

وتابع: "لذلك بدأ المجلس الحالي أولى جلساته في 10 يناير 2016، بعد 3 أشهر من موعد استحقاق الانعقاد، وبناءا عليه استمر دور الانعقاد الأول 7 شهور و26 يوم فقط وكذلك سيتمر دور الانعقاد الخامس لمدة 3 أشهر فقط".

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