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أخبار البلد

محلل سياسي سوادني: الفيضان أسوأ كارثة تمر بها البلاد.. فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:39 م
محمد عبدالعزيز الصحفي
محمد عبدالعزيز الصحفي والمحلل السياسي السوداني
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أمينة الدسوقى

قال محمد عبدالعزيز الصحفي والمحلل السياسي السوداني، إن مناسيب مياه النيل ارتفعت حتى 17 متر و66 سم، وهي أعلى نسبة فيضان مسجلة فى تاريخ  السودان، لافتا إلى أن ماحدث يعد كارثة بكل المقاييس حيث أنه يفوق الأرقام القياسية التي رصدت خلال عامي 1988 - 1946 اللتين شهتدا أسوأ فيضانات والتى تحفظها الذاكرة فى السودان.

وتابع عبد العزيز لصدي البلد إن الخسائر التى حدثت بسبب كارثة الفيضان بلغت مائة قتيل و46 جريحا، وتشريد ما يقرب من 500 ألف عائلة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.

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وأضاف المحلل السوداني إن هناك مساعدات عاجلة للسودان من مواد ايوائية ومواد متعلقة بصحة البيئة، بالإضة إلى المساعدات الوقائية والعلاجية، مشيرا إلى أن كارثة الفيضان جاءت فى ظل ظروف اقتصادية صعبة وفى ظل مواجهة السودان لتحديات تتعلق بالتحول الديمقراطي.

وأكد الصحفى السودانى إن هناك العديد من المساعدات التى وصلت للسودان من الدول الشقيقة وعلى رأسها مصر، لافتا إلى أنه من المقرر أن تتواصل الاسبوع القادم.

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