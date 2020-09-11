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برلمان

بعد الإعلان عن الانتخابات الجديدة.. ننشر شروط القائمة للبرلمان القادم

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:25 ص
انتخابات
انتخابات
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أحمد أيمن
بدأ العد التنازلي لانتخابات مجلس النواب القادم، بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أمس الخميس، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد من 17 سبتمبر الجاري وحتى 26 سبتمبر.

ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الأربعاء والخميس والجمعة من 21 إلى 23 أكتوبر للمصريين بالخارج ويومي 24 و25 أكتوبر للمصريين بالداخل، على أن يكون الموعد النهائي للنتيجة في 14 ديسمبر 2020، وذلك بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية وجولات الإعادة الخاصة بهم.


وتجرى الانتخابات على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم، وفقا لتعديلات قانون مجلس النواب التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر ووافق عليها البرلمان، منتصف يونيو الماضي.

ونصت المادة الخامسة من القانون على أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

- ثلاثة مرشحين من المسيحيين.
- مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.
- مترشحين اثنين من الشباب.
- مترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة.
- مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
- على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
– تسعة مترشحين من المسيحيين.
– ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
– ستة مترشحين من الشباب.
– ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة.
– ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
- على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
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