30 %.. أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة أسيوط

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اسعار التصالح فى مخالفات البناء بمحافظة أسيوط.





وقال شعراوي ان نسبة التخفيض في اسيوط بلغت ما بين 20 إلى 30 % ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 379 جنيهًا، والتجاري 853 جنيهًا، والصناعي 311 جنيهًا، والإداري 481 جنيهًا، والخدمى 658 جنيهًا.





مضيفا ان متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، بلغ 244 جنيها والتجارى 611 جنيها والصناعى 194 جنيها والادارى 481 جنيها والخدمى 442 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 120 جنيهًا ، وتجاري 230 جنيهًا، والصناعي 110 جنهات والإداري" 175 جنيهًا والخدمي 250 جنيها.





وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 80 جنيها ، وتجاري 200 جنيه، والصناعي 55 جنيها والإداري 100 جنيه والخدمى 145 جنيها