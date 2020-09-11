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أخبار البلد

25 % للقرى .. أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة سوهاج

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:40 م
الاسعار الجديدة في
الاسعار الجديدة في مخالفات البناء
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أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اسعار التصالح فى مخالفات البناء فى محافظة سوهاج بنسبة ما بين 10 % للقرى و25 % للقرى ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 505 جنيهات، والتجاري 930 جنيهًا، والصناعي 210 جنيهات، والأخرى 511 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 203 جنيهات والتجارى 372 جنيها والصناعى 120 جنيها والأخرى 240 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 75 جنيها ، وتجاري 175 جنيهًا، والصناعي 73 جنيها  والأخرى 105 جنيهات  وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 90 جنيها، وتجاري 200 جنيه، والصناعي 96 جنيها والأخرى 125 جنيها .

25 % للقرى .. أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة سوهاج
25 % للقرى .. أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة سوهاج
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