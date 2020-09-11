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أخبار البلد

25 %.. أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة قنا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:46 م
الاسعار الجديدة في
الاسعار الجديدة في مخالفات البناء
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أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة قنا بنسبة 25 % عن الأسعار السابق إعلانها ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 433 جنيهًا، والتجاري 900 جنيه ، والصناعي 700 جنيه ، والإداري 78 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 375 جنيها والتجارى 767 جنيها والصناعى 608 جنيهات والادارى 700 جنيه ومتوسط سعر المتر بالقرى، سكني 80 جنيهًا ، وتجاري 175 جنيهًا، والصناعي 135 جنيها والإداري 150 جنيهًا وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 50 جنيها وتجاري 100 جنيه، والصناعي 80 جنيها والإداري 90 جنيها.

25 %.. أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة قنا
25 %.. أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة قنا
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