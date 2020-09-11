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أخبار البلد

40 % .. اسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة البحر الأحمر

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:56 م
الاسعار الجديدة في
الاسعار الجديدة في مخالفات البناء
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اعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة البحر الأحمر.


وتم تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40 % ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 430 جنيهًا، والتجاري 645 جنيهًا، والصناعي 370  جنيهًا، والفندقى 790 جنيها وأخرى 430 جنيهًا.


وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 185 جنيها والتجارى 295  جنيها والصناعى 158 جنيها والأخرى 186 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 70 جنيها ، وتجاري 95 جنيها ، والصناعي 70 جنيها والأخرى 95 جنيها .

40 % .. اسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة البحر الأحمر
40 % .. اسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة البحر الأحمر
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