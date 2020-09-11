20% بالأقصر و25% بجنوب سيناء.. الحكومة تخفض أسعار التصالح في مخالفات البناء

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء في 23 محافظة على مستوى الجهورية.





وأشار وزير التنمية المحلية، في تقرير صادر عن الوزارة، استعرضه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى أن التخفيض بمحافظة الأقصر بلغت نسبته حوالى 20 % ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن وغير المخططة للسكني 286 جنيها والتجارى 450 جنيها والصناعى 318 جنيها والادارى 379 جنيها والأخرى 145 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 130 جنيهًا ، وتجاري 284 جنيهًا، والصناعي 147 جنيهًا والإداري 200 جنيه والأخرى 136 جنيها.









وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 100 جنيه ، وتجاري 182 جنيهًا، والصناعي 111 جنيه والإداري 134 جنيها والأخرى 102 جنيه.









كما خفضت محافظة جنوب سيناء الأسعار بنسبة 25 % على القرى والمدن .





وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا خاصا يتضمن قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء ، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء .



