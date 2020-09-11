AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

20% بالأقصر و25% بجنوب سيناء.. الحكومة تخفض أسعار التصالح في مخالفات البناء

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:57 م
الاسعار الجديدة في
الاسعار الجديدة في مخالفات البناء
Advertisements
أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء في 23 محافظة على مستوى الجهورية.

وأشار وزير التنمية المحلية، في تقرير صادر عن الوزارة، استعرضه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى أن التخفيض بمحافظة الأقصر بلغت نسبته حوالى 20 % ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن وغير المخططة للسكني 286 جنيها والتجارى 450 جنيها والصناعى 318 جنيها والادارى 379 جنيها والأخرى 145 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 130 جنيهًا ، وتجاري 284 جنيهًا، والصناعي 147 جنيهًا والإداري 200 جنيه والأخرى 136 جنيها.


وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 100 جنيه ، وتجاري 182 جنيهًا، والصناعي 111 جنيه والإداري 134 جنيها والأخرى 102 جنيه.


كما خفضت محافظة جنوب سيناء الأسعار بنسبة 25 % على القرى والمدن .

وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا خاصا يتضمن  قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء ، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء .

20% بالأقصر و25% بجنوب سيناء.. الحكومة تخفض أسعار التصالح في مخالفات البناء
20% بالأقصر و25% بجنوب سيناء.. الحكومة تخفض أسعار التصالح في مخالفات البناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخفيض أسعار التصالح.. الشرقية 20%.. والمنيا من 40 إلى 50% والفيوم من 30 إلى 50%

تخفيض أسعار التصالح.. 25% في شمال سيناء والإسماعيلية و20% بالمنوفية

الحكومة تعلن الأسعار الجديدة للتصالح فى مخالفات البناء.. 23 محافظة تخفض الأسعار بنسبة تصل لـ 70%.. والقاهرة الأعلى للمرة الثانية

بالمستندات.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بـ 23 محافظة

بنسبة 25%.. تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء في محافظة الإسكندرية

بنسبة 20%.. محافظة الدقهلية تخفض أسعار التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

شلل تام في الحركة.. ضمور العضلات يقتل أنوثة 4 بنات في الشرقية وهذا هو حلمهن الوحيد

برشلونة يعلن إصابة إنسو فاتي

أخبار الفن .. تعرف على حبيبة أمير شاهين السابقة وسبب وفاتها .. سارة نخلة تستعرض أنوثتها على إنستجرام

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

القوات المسلحة الأردنية: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تسبب في انفجار الزرقاء

أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ محافظة القليوبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباءة ملونة.. عائشة بن أحمد فى إطلالة تخطف الأنظار| شاهد

بإطلالة أنيقة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

تمرد النيل.. مواقع أثرية سودانية مهمة فى خطر بسبب الفيضان.. صور