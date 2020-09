Oppo F17.. أوبو تعلن عن سعر أنحف هواتفها في 2020

ويتم تشغيل هاتف Oppo F17، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 662، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، ويعمل بواجهة المستخدم ColorOS 7.2، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.

ويقدم هاتف Oppo F17، شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل مع ثقب واحد للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، بصمة إصبع أسفلها للمصادقة البيومترية.

ويعد هاتف Oppo F17 ، أنحف هاتف ذكي في 2020، حيث يبلغ سمكه 7.45 مللميتر، وكما يحتوى بطارية بقوة 4.015 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 واط.

ولعشاق التصوير، يمتلك هاتف Oppo F17، أربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض مع فتحة عدسة f/2.2، أما الثالثة والرابعة، فهما تأتيان بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما.

الجدير بالذكر أن اتف Oppo F17 Pro، يتوفر بالأسواق حاليا مقابل سعر يعادل 315 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4,962 جنيها مصريا).

Unbeatable style, unbeatable features, unbeatable price! 🤩

Why won’t you #FlauntItYourWay when #OPPOF17 comes at a smashing price of ₹17,990 for 6GB & 8GB priced at 19,990 only? 😱

Pre-book now: https://t.co/pwBeaKpwuZ pic.twitter.com/6CGPNcX82t