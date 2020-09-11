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تكنولوجيا

Oppo F17.. أوبو تعلن عن سعر أنحف هواتفها في 2020

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:31 م
هاتفOppo F17
هاتفOppo F17
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شيماء عبد المنعم
خلال الأسبوع الماضي، أطلقت شركة أوبو Oppo، أحدث هواتفها في السوق الهندية F17 وF17 Pro، واليوم كشفت عملاق التكنولوجيا الصينية عن سعر هاتف Oppo F17، حيث أن كلا الطرازين متاحان للحجز المسبق على موقع أمازون ومتجر Flipkart بالهند .

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أتاحت شركة أوبو الصينية هاتف Oppo F17، بسعر 245 دولارا أمريكيا، للإصدار الرئيسي الذي يأتي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وسعة تخزين 128 جيجابايت، بينما يأتي يبلغ سعر الإصدار الثاني 272 دولار أمريكي، مقابل ذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت.


ويتم تشغيل هاتف  Oppo F17، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 662، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، ويعمل بواجهة المستخدم ColorOS 7.2، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.

ويقدم هاتف Oppo F17، شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل مع ثقب واحد للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، بصمة إصبع أسفلها للمصادقة البيومترية.
Oppo F17 in Classic Silver colorOppo F17 in Dynamic Orange colorOppo F17 in Navy Blue color

ويعد هاتفOppo F17 ، أنحف هاتف ذكي في 2020، حيث يبلغ سمكه 7.45 مللميتر، وكما يحتوى بطارية بقوة 4.015 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 واط.

ولعشاق التصوير، يمتلك هاتف Oppo F17، أربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض مع فتحة عدسة f/2.2، أما الثالثة والرابعة، فهما تأتيان بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما.

الجدير بالذكر أن اتف Oppo F17 Pro، يتوفر بالأسواق حاليا مقابل سعر يعادل 315 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4,962 جنيها مصريا).

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