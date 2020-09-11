فرح سعيد تخطف قلب محمد جمال.. في زفاف عائلي بهيج..صور

خطفت الإعلامية فرح سعيد ، المذيعة ببرنامج صباح البلد ، بشبكة قنوات صدى البلد قلب المهندس محمد جمال، حيث أقيم حفل الزفاف في جو ساده الحب والمرح.



وأقيم الحفل بنادى القطامية جاردنز، واقتصر علي العائلة والأصدقاء ، وشهد عقد القران حضور المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ، والكاتبة الصحفية الهام أبو الفتح رئيس شبكة قنوات صدى البلد والكاتب الصحفي أحمد حمدى رئيس تحرير برنامج صباح البلد ومحرر شئون رئاسة الجمهورية بجريدة أخبار اليوم ، والاعلاميات رشا مجدى ولميس سلامة وهند النعساني وداليا ايمن ، والإعلامي محمد جاد وحمد ناصف رئيس تحرير مستقبل وطن نيوز وتميم عزمي الصحفي بأخبار اليوم ومحمد عبد المنعم محرر شئون رئاسة الجمهورية بموقع صدى البلد