AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فرح سعيد تخطف قلب محمد جمال.. في زفاف عائلي بهيج..صور

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:01 م
عقد القران
عقد القران
Advertisements
خطفت الإعلامية فرح سعيد ، المذيعة ببرنامج صباح البلد ، بشبكة قنوات صدى البلد قلب المهندس محمد جمال، حيث أقيم حفل الزفاف في جو ساده الحب والمرح.

وأقيم الحفل بنادى القطامية جاردنز، واقتصر علي العائلة والأصدقاء ، وشهد  عقد القران حضور المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ، والكاتبة الصحفية الهام أبو الفتح رئيس شبكة قنوات صدى البلد والكاتب الصحفي أحمد حمدى رئيس تحرير برنامج صباح البلد ومحرر شئون رئاسة الجمهورية بجريدة أخبار اليوم ، والاعلاميات رشا مجدى ولميس سلامة وهند النعساني وداليا ايمن ، والإعلامي محمد جاد وحمد ناصف رئيس تحرير مستقبل وطن نيوز وتميم عزمي الصحفي بأخبار اليوم ومحمد عبد المنعم محرر شئون رئاسة الجمهورية بموقع صدى البلد
فرح سعيد تخطف قلب محمد جمال.. في زفاف عائلي بهيج..صور
فرح سعيد تخطف قلب محمد جمال.. في زفاف عائلي بهيج..صور
فرح سعيد تخطف قلب محمد جمال.. في زفاف عائلي بهيج..صور
فرح سعيد تخطف قلب محمد جمال.. في زفاف عائلي بهيج..صور
فرح سعيد تخطف قلب محمد جمال.. في زفاف عائلي بهيج..صور
فرح سعيد تخطف قلب محمد جمال.. في زفاف عائلي بهيج..صور
فرح سعيد تخطف قلب محمد جمال.. في زفاف عائلي بهيج..صور
فرح سعيد تخطف قلب محمد جمال.. في زفاف عائلي بهيج..صور
فرح سعيد تخطف قلب محمد جمال.. في زفاف عائلي بهيج..صور
فرح سعيد تخطف قلب محمد جمال.. في زفاف عائلي بهيج..صور
فرح سعيد تخطف قلب محمد جمال.. في زفاف عائلي بهيج..صور
فرح سعيد تخطف قلب محمد جمال.. في زفاف عائلي بهيج..صور
فرح سعيد تخطف قلب محمد جمال.. في زفاف عائلي بهيج..صور
فرح سعيد تخطف قلب محمد جمال.. في زفاف عائلي بهيج..صور
فرح سعيد تخطف قلب محمد جمال.. في زفاف عائلي بهيج..صور
Advertisements

ترشيحاتنا

برشلونة يعلن إصابة إنسو فاتي

هل تقرر منع صرف المعاشات إلا من خلال كارت ميزة؟.. التضامن تجيب

أسعار التصالح الجديدة فى مخالفات البناء بـ محافظة البحيرة

قطع المياه 9 مساء بمدينة الشيخ زايد لمدة ١٢ ساعة لأعمال الإصلاح

أراد الصلح فكانت نهايته الموت.. كواليس سقوط صاحب شركة من الطابق الرابع بعد مشاجرة مع زوجته وأسرتها بالشيخ زايد

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات..وعيار 21 يسجل 849 جنيها للجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من مشروب الشعير يوميا؟

كنز فيتامينات.. 5 فوائد غير متوقعة لـ زيت السمك على الصحة

بـ التايجر.. المطربة بوسي تستعرض أناقتها بإطلالة جريئة