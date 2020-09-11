هوت شورت.. رولا سعد تظهر بـ إطلالة صيفية مثيرة.. شاهد

أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.
View this post on Instagram
علمتني الحياة أن لا أبكي على ماض لن يعود، علمتني الحياة أن أحب وأسامح، علمتني الحياة أن أبتسم في وجوه العابسين لكي يتعلموا كيف يبتسموا، علمتني الحياة أن أكون متواضعًا ليحترمني الآخرين، علمتني الحياة أن الإنسان ليس بماله وجنسه بل بمبادئه 🌷 #chic#beauty#streetfashion#rolasfashion #glamour#singer#snapshat#superstar#love#famous#pretty#stylish#blonde#instafashion#fashion#fashionista#day#dayoff #picoftheday #makeup#haircolor#hairstyles #كورونا#photography #photooftheday #photo #photographer#coronavirus #coronavirus #sports