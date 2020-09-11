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فن

هوت شورت.. رولا سعد تظهر بـ إطلالة صيفية مثيرة.. شاهد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:09 م
رولا سعد
رولا سعد
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محمد بدران

شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد جمهورها بصور جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت رولا سعد بإطلالة جريئة، وهي ترتدي بدي كت اسود عاري الكتفين ومكشوف البطن ،مع هوت شورت أسود، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها وأكملت إطلالتها بوضع بعض المكياج، مع وضع اللون الأحمر للشفاه.

وكتبت رولا سعد معلقة على صورتها قائلة: "‏‏‏علمتني الحياة أن لا أبكي على ماض لن يعود، علمتني الحياة أن أحب وأسامح، علمتني الحياة أن أبتسم في وجوه العابسين لكي يتعلموا كيف يبتسموا، علمتني الحياة أن أكون متواضعًا ليحترمني الآخرين، علمتني الحياة أن الإنسان ليس بماله وجنسه بل بمبادئه".

وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.


أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

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علمتني الحياة أن لا أبكي على ماض لن يعود، علمتني الحياة أن أحب وأسامح، علمتني الحياة أن أبتسم في وجوه العابسين لكي يتعلموا كيف يبتسموا، علمتني الحياة أن أكون متواضعًا ليحترمني الآخرين، علمتني الحياة أن الإنسان ليس بماله وجنسه بل بمبادئه 🌷 #chic#beauty#streetfashion#rolasfashion #glamour#singer#snapshat#superstar#love#famous#pretty#stylish#blonde#instafashion#fashion#fashionista#day#dayoff #picoftheday #makeup#haircolor#hairstyles #كورونا#photography #photooftheday #photo #photographer#coronavirus #coronavirus #sports

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