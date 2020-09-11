مقطع فيديو ينفى رفض وزير الأوقاف افتتاح مسجد

نشرت فضائية TeN، مقطع فيديو لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة أثناء افتتاحه مسجدًا في قرية كفر أباظة بالشرقية، ما يدحض ما رددته بعض وسائل الإعلان عن رفضه افتتاح مسجد ومخاطبته الجمهور بـ"يبقى خلي المحافظ يفتتح".





وبحسب "البوابة الإلكترونية لـ وزارة الأوقاف المصرية"، فإن وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية ممدوح غراب، افتتحا مسجد "كفر أباظة" صباح الجمعة، وسط أجواء احتفالية من أهالي المحافظة.





يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 130 مسجدا، الجمعة، من بينها 53 بالشرقية.





وكانت بعض المواقع الإلكترونية قد تداولت تقارير تقول إن وزير الأوقاف اعتذر عن افتتاح مسجد كفر أباظة، بعد أن رأى التزاحم الشديد من الأهالي في الموقع.





وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها: "الوزير فوض الشيخ زكريا الخطيب مدير المديرية ومديري الإدارات، بافتتاح باقي المساجد (52 مسجدا)، مراعاة لظروف دخول وقت الجمعة، ونرجو توخي الدقة في صياغة أي خبر".