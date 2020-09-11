وكيل أوقاف الفيوم: افتتاح 198 مسجدا منذ 2014 وحتى الآن

أعلن الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، أن المحافظة شهدت طفرة كبرى فى إنشاء وافتتاح المساجد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تشهدها من قبل .



وأضاف حبيب أنه تم إنشاء وافتتاح 198 مسجدا فى مراكز وقرى ومدن المحافظة فى الفترة من عام 2014 حتى 2020 ، وتم فرشها بالموكيت .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن هناك 7 مساجد أخرى سيتم افتتاحها يوم الجمعة القادم ، وهي مسجد الخليفة بمدينة الفيوم ومسجدين في قرية العجميين ، ومسجد فى الشواشنة ومسجد فى مركز يوسف الصديق ، ومسجد بمركز سنورس.





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كما تم افتتاح مسجد التوحيد اليوم بعزبة مرقص بمركز طامية ، وتم فرشه بالموكيت والتجهيزات اللازمة .