الأهلي والاسماعيلي .. علي معلول يتقدم بالهدف الأول من ركلة جزاء

تقدم الأهلي بهدف مبكر فى شباك الإسماعيلى فى المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ26 للمسابقة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية .





واحرز علي معلول هدف الأهلي فى شباك الأسماعيلي من ركلة جزاء فى الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول .





واحتسب محمود عاشور ركلة جزاء للاهلي حصل عليها بادجي بعد عرقلة من حارس الاسماعيلي فى الدقيقة 2 قبل ان يعود للفار الذي ايد القرار باحتساب ركلة الجزاء .





ويتربع الأهلي على صدارة الدوري وفي جعبته 68 نقطة من 25 مباراة، فيما يأتي الإسماعيلي في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 24 مباراة