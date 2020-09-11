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رياضة

الأهلي والاسماعيلي .. علي معلول يتقدم بالهدف الأول من ركلة جزاء

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:40 م
علي معلول
علي معلول
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محمد سمير
تقدم الأهلي بهدف مبكر فى شباك الإسماعيلى فى المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ26 للمسابقة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية .

واحرز علي معلول هدف الأهلي فى شباك الأسماعيلي من ركلة جزاء فى الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول .

واحتسب محمود عاشور ركلة جزاء للاهلي حصل عليها بادجي بعد عرقلة من حارس الاسماعيلي فى الدقيقة 2 قبل ان يعود للفار الذي ايد القرار باحتساب ركلة الجزاء .

ويتربع الأهلي على صدارة الدوري وفي جعبته 68 نقطة من 25 مباراة، فيما يأتي الإسماعيلي في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 24 مباراة
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