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فن

إطلالة رومانسية .. محمود العسيلى بصحبة زوجته داخل سيارته.. شاهد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:59 م
العسيلي وزوجته
العسيلي وزوجته
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محمد بدران

نشر الفنان محمود العسيلي، صورة جديدة له مع زوجته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهر محمود العسيلي فى الصور وهو يقود سيارته مع زوجته نالت إعجاب الجمهور وانهالت عليه التعليقات.


حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، 16 مليونا و106 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس. 


يذكر أن أغنية «اختراع» من كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه. 


أغنية «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي» وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة. 

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❤️❤️❤️

A post shared by Mahmoud El Esseilyالعسيلي (@esseily) on

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