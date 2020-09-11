حنان مطاوع عن مسلسل إلا أنا: كل حلقة بستخبى وبشوف ردود الأفعال من بعيد

كشفت الفنانة حنان مطاوع ، عن موقفها من ردة الأفعال على مسلسل "إلا أنا".









وقالت "مطاوع"، في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر شاشة «دي إم سي»، اليوم الجمعة: "سعيدة بردود أفعال الجميع على مسلسل إلا أنا، وممتنة جدا بتعليقات كل النقاد والصحفيين والمشاهدين على العمل".









وتابعت حنان مطاوع: "كل حلقة بكون مستخبية وبشوف من بعيد ردود أفعال الجميع وبعد كدا بظهر، وأول حد كلمني كان جوزي وفرح جدا لنجاح العمل الجديد".





وأشارت حنان مطاوع، إلى أن هذا العمل تطلب منها مجهودا كبيرا في تقمص الشخصية التي كانت تجسدها في مسلسل إلا أنا.



